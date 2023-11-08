"Защитники Отечества" и ЕР проработают решения по реабилитации военнослужащих

Партия и фонд договорились о сотрудничестве в вопросе законодательного и нормативного регулирования

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" и партия "Единая Россия" совместно проработают комплексные решения по реабилитации и протезированию военослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Решение системных вопросов и оказание адресной помощи участникам и ветеранам спецоперации (СВО) Турчак обсудил на встрече с главой фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой и коллегами из рабочей группы по СВО.

"Важный момент, который требует комплексных решений, - реабилитация и протезирование", - написал Турчак, отметив, что с последним пока еще много трудностей и зачастую их приходится решать в ручном режиме. "Этим вопросом сейчас занимаются чуть ли не 20 различных структур, но нет бесшовности этого процесса, которая бы позволила без бюрократии производить и обеспечивать ребят необходимыми средствами реабилитации и отслеживать это на всех этапах, начиная с постановки госзадания", - написал он, добавив, что партия и фонд договорились о совместных шагах в этом вопросе.

Партия и фонд договорились о сотрудничестве в вопросе законодательного и нормативного регулирования, отметил Турчак. По его словам, ресурс фонда и его поддержка будут полезны при согласовании партийных предложений с различными ведомствами. "В частности, сегодня мы работаем над тем, чтобы военнослужащим предоставлялся бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно" - добавил он.