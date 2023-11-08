В "Зарядье" в Москве пройдет программа ко Дню науки

В частности, ученые будут показывать опыты с холодом, звуком, светом и расскажут об основных физических явлениях в природе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Тематическую программу с лекциями и наглядными экспериментами подготовили в парке "Зарядье" ко Всемирному дню науки 11 ноября, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Москва - один из мировых научных центров. 11 ноября столичные специалисты приглашают всех в "Зарядье", чтобы познакомить со своей работой и открытиями. Программа будет интересна как взрослым, так и детям. Она включает лекции, физические опыты, мастер-классы по химии, биологии и геологии", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В частности, в лектории гости узнают о том, как устанавливают возраст палеонтологических находок и какими свойствами обладают хищные растения. Здесь расскажут о природе Арктики, адронном коллайдере и агротехнологиях будущего, а в лабораториях "Заповедного посольства" пойдут практикумы, мастер-классы по микроскопии, изучению окаменелостей и анализу результатов сложных геологических процессов.

В холле научно-познавательного центра в течение дня ученые будут показывать опыты с холодом, звуком, светом и расскажут об основных физических явлениях в природе. Уточняется, что вход на лекции и в интерактивную лабораторию свободный, мастер-классы можно посетить по предварительной регистрации на официальном сайте площадки.

Программа подготовлена при поддержке Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Российского университета дружбы народов и других научных институтов и площадок, добавили в пресс-службе.