В Москву из Санкт-Петербурга прибыли еще четыре электросудна

В столице специалисты проведут финальную доработку и необходимые настройки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Еще четыре электросудна "Серебрянка", "Шмелевка", "Люблинка" и "Кузнецовка" прибыли в Москву для работы на регулярных речных маршрутах. Они шли с вефри под Санкт-Петербургом до Москвы около двух недель, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Еще четыре электрических судна прибыли в Москву, где специалисты проведут финальную доработку и необходимые настройки. Затем самый современный российский водный транспорт пройдет необходимые ходовые и швартовые испытания", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.

Он подчеркнул, что тестирование судов в столице является ключевым этапом их подготовки. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина они будут ходить на двух регулярных речных маршрутах, работающих круглогодично", - добавил заммэра.

Президент России Владимир Путин открыл первый регулярный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке, который соединил Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе ЖК с тем же названием на Шелепихинской набережной, 20 июня. Второй маршрут от причала "Печатники" до пристани ЗИЛ был запущен 29 сентября.