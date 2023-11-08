Октябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений

Средняя температура воздуха составляла 15,30 градуса Цельсия

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Минувший октябрь со средней температурой 15,30 градуса Цельсия стал самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в мире. Об этом сообщила европейская служба по изменению климата Copernicus.

"Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире: средняя температура воздуха в нижних слоях атмосферы составила 15,30 градусов Цельсия, что на 0,85 градуса выше среднего значения для октября в период с 1991-го по 2020 год и на 0,40 градуса выше предыдущего самого теплого октября 2019 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы.

Метеорологи отмечают, что месяц в целом был на 1,7 градуса Цельсия теплее, чем средняя температура октября в доиндустриальный период с 1850 по 1900 годы. Температура поверхности моря также достигла рекордного для октября значения - 20,79 градуса Цельсия.

По словам заместителя директора Copernicus Саманты Берджесс, октябрь стал четвертым по счету месяцем температурных рекордов в 2023 году. "Мы можем почти с полной уверенностью сказать, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений и что в настоящее время его температура на 1,43 градуса Цельсия выше средней доиндустриальной", - добавила она.

Как уточнила служба Copernicus, средняя температура за период с января по октябрь текущего года была на 0,10 градуса выше среднего десятимесячного показателя за 2016 год, который пока что считается самым теплым календарным годом за всю историю наблюдений.