У Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова пустынь благоустроили территорию

В частности, возле монастыря сделали тротуары, обновили освещение и организовали удобные подъезды для транспорта

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) провели благоустройство территории возле Троице-Одигитриевского женского монастыря Зосимова пустынь в ТиНАО. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Через три года эта обитель отметит двухсотлетие со дня основания, в связи с этим настоятельница обратилась к городским властям с просьбой помочь в проведении благоустройства. В настоящее время работы полностью завершены, возле монастыря сделали тротуары, обновили освещение, организовали удобные подъезды для транспорта", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 10 км. Кроме того, было выполнено устройство системы водоотведения - вместо обычных дренажных канав сделали так называемые "сухие ручьи" с подпорными стенками из габионов.

"В рамках проекта обустроили новые тротуары и поставили лавочки для отдыха, заменили асфальт на подъездах, организовали парковочное пространство для автомобилей и стоянку для автобусов паломнических групп. Проведена модернизация системы освещения: старые опоры заменили и добавили новые, в общей сложности возле монастыря установили более 50 фонарей с энергоэффективными светильниками", - уточнил он.

Глава КГХ отметил, что на финальном этапе обустроили 4,9 тыс. кв. м газона и около 170 тыс. "квадратов" цветников, высадили 50 взрослых деревьев и почти 240 кустарников.