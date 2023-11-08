В Московском зоопарке появился птенец редкого журавля

Пол птенца пока неизвестен

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Птенец журавля Стэнли появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

"Птенец журавля Стэнли или африканской красавки появился на свет в Московском зоопарке в начале августа. Сейчас он уже окреп, активно исследует вольер и всем интересуется, но родители по-прежнему не спускают с него глаз", - говорится в публикации.

Отмечается, что новую пару журавлей Стэнли орнитологи сформировали прошлой осенью. Вначале их знакомили друг с другом, давали общаться через ограждение и только после этого посадили в один вольер. Летом у самки Анжелы и самца Раймона появился птенец, его пол пока неизвестен.

"Самка журавля летом отложила яйцо во внутреннем вольере. Большую часть времени она насиживала яйцо, а самец охранял семейство. Когда самке нужно было отойти для того, чтобы поесть, самец подменял ее на гнезде", - добавили в зоопарке.

Там отметили, что родители продолжают охранять подросшего птенца, особенно агрессивно ведет себя отец. "Если он видит, что кто-то из посетителей смотрит на птенца, он обязательно подойдет к стеклу, загородит собой ребенка и может даже попытаться клюнуть посетителя. Поэтому сотрудники зоопарка настоятельно просят гостей не протягивать руки и не стучать по стеклу, чтобы Раймон, защищая птенца, не травмировал клюв", - заключается в Telegram-канале.