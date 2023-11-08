Эффективность "Спутника V" против летальных случаев при заражении ковидом составляет 90%

Препарат по-прежнему защищает вакцинированных, отметила одна из разработчиков "Спутника V" Инна Должикова

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Эффективность вакцины "Спутник V" с исходным антигенным составом против летальных случаев при заражении ковидом составляет 90%, несмотря на изменение уровня защиты от инфекции из-за появления новых вариантов SARS-CoV-2. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, одна из разработчиков "Спутника V" Инна Должикова.

"НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с департаментом здравоохранения города Москвы провели оценку эффективности вакцины "Спутник V" c исходным антигенным составом за весь период пандемии. Несмотря на то, что уровень защиты вакцины от инфекции изменился из-за появления новых вариантов вируса, "Спутник V" обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне более 80%. Таким образом, препарат по-прежнему защищает вакцинированных", - сказала она

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник Лайт" с обновленным антигенным профилем.