Клинические исследования обновленного "Спутника V" завершат в начале декабря

Затем препарат будет готов поступить в гражданский оборот, сообщила одна из разработчиков "Спутника V" Инна Должикова

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" с обновленным антигенным составом завершат в начале декабря 2023 года, затем препарат будет готов поступить в гражданский оборот. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, одна из разработчиков "Спутника V" Инна Должикова.

"Изменение состава вакцины, новая версия которой уже проходит клинические исследования, позволит дополнительно повысить ее защитную эффективность именно в отношении профилактики инфицирования. Ожидается, что исследования будут завершены в начале декабря 2023 года, после чего обновленная вакцины будет готова к поступлению в гражданский оборот", - сказала она.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник Лайт" с обновленным антигенным профилем.