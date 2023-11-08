8 ноября, 07:02

Клинические исследования обновленного "Спутника V" завершат в начале декабря

Затем препарат будет готов поступить в гражданский оборот, сообщила одна из разработчиков "Спутника V" Инна Должикова

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" с обновленным антигенным составом завершат в начале декабря 2023 года, затем препарат будет готов поступить в гражданский оборот. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, одна из разработчиков "Спутника V" Инна Должикова.

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"Изменение состава вакцины, новая версия которой уже проходит клинические исследования, позволит дополнительно повысить ее защитную эффективность именно в отношении профилактики инфицирования. Ожидается, что исследования будут завершены в начале декабря 2023 года, после чего обновленная вакцины будет готова к поступлению в гражданский оборот", - сказала она.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. С августа по сентябрь 2023 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник Лайт" с обновленным антигенным профилем. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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