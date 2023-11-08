В Воронежской области назвали возможную причину вспышки сибирской язвы в регионе

Этому мог поспособствовать "несанкционированный ввоз инфицированных животных", сообщила пресс-служба регионального правительства

ВОРОНЕЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Несанкционированный ввоз зараженных сибирской язвой животных стал предполагаемой причиной вспышки инфекции в Воронежской области, где выявили 4 очага и заболели 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Вероятным источником возбудителя сибирской язвы на территории области стал несанкционированный ввоз инфицированных животных", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, о возможных причинах вспышки сибирской язвы рассказал зампредседателя облправительства Виктор Логвинов на совещании, которое провел глава региона Александр Гусев. Как уточняется в сообщении, с момента выявления первого очага в регионе против сибирской язвы вакцинировано 234 тыс. голов восприимчивых животных, в личных приусадебных хозяйствах и крупных фермерских хозяйствах вновь выявленное поголовье превысило 27 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС). "Хозяйствующими субъектами закуплено 180 тыс. доз вакцины против сибирской язвы для проведения ревакцинации поголовья КРС", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Два первых очага сибирской язвы выявили в Воронежской области в конце августа на хуторе Красные Холмы Панинского района, где введен карантин до 16 ноября, и на рынке "1 000 мелочей" в Воронеже (на данный момент карантин снят). В начале сентября выявили еще два очага в селе Лебединке Богучарского района - в здании фермы и на участке в 650 м от нее, там карантин действует до 20 декабря. В очагах сибирской язвой заразились 11 человек, в том числе подросток, всех их в настоящее время уже выписали из больниц.

По факту заражения людей возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ, в том числе о нарушении ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия, о производстве в целях сбыта группой лиц продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о халатности.