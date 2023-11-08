Илье Яшину грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента

Такое правонарушение влечет за собой ответственность в виде штрафа в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор намерен составить первый протокол в отношении бывшего столичного муниципального депутата Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в материалах, которые он публикует в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор составит первый административный протокол в отношении признанного иноагентом И. Яшина из-за отсутствия маркировки в материалах, опубликованных в социальных сетях на принадлежащих ему страницах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ)", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, такое правонарушение влечет за собой ответственность в виде штрафа в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Повторное нарушение "порядка деятельности иноагента" может повлечь уголовную ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Бывший депутат признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).

Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале информации о событиях в Буче, которые сотрудники Центра "Э" и следственные органы сочли недостоверной. Вину он не признает и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение на злободневную тему.