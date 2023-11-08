Комитет Думы поддержал законопроект об ограничении использования смартфонов на уроках

Поправки предусматривают, что использование средств связи во время уроков допустимо только в учебных целях и в экстренных случаях

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал принять в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Комитет выступает соисполнителем по проекту.

Документом предлагается внести изменения в закон "Об образовании в РФ". В частности, предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий". Поправки предусматривают, что использование средств связи во время уроков допустимо только в учебных целях и в экстренных случаях. Действующее законодательство никак данный вопрос не регулирует.

К обязанностям обучающихся предлагается также отнести соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в образовательной организации. Уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, будут осуществлять педагогические и руководящие работники образовательной организации.

Законопроект также предусматривает, что педагогические работники имеют "право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности". При этом для защиты своих прав педагоги смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим права педагогов. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.

Кроме того, педагоги наделяются правом обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, они также вправе использовать "иные способы защиты прав и законных интересов", не запрещенные законодательством РФ. При этом руководители образовательной организации наделяются обязанностью принимать меры для защиты прав участников образовательных отношений, а также "недопущения применения в отношении них физического и психического насилия".