В Танзании открылся форум африканских выпускников вузов России и СССР

Руководитель культурного центра "Русский дом" Алексей Бондарук сообщил, что в Дар-эс-Салам прибыли более 150 человек

ПРЕТОРИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Форум иностранных выпускников российских и советских вузов открылся в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе. Об этом сообщил ТАСС руководитель российского культурного центра "Русский дом" в Танзании Алексей Бондарук.

"Форум, организованный Россотрудничеством, начал свою работу в Дар-эс-Саламе, он впервые проходит в Африке, - отметил собеседник агентства. - В Дар-эс-Салам прибыли более 150 выпускников российских и советских вузов из Ботсваны, Демократической Республики Конго, Руанды, Танзании, Туниса, Уганды, Эфиопии, ЮАР и других стран Африки".

Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. На форуме присутствует выпускница Российского университета дружбы народов, министр юстиции и конституционных дел Танзании Пинди Чана.

"Основные задачи форума мы видим в консолидации актива российских выпускников, в возможности обсудить новые и перспективные направления в образовании, которые наша страна может предложить партнерам из Африки в подготовке национальных кадров, - подчеркнул Бондарук.- Но в первую очередь мы хотим продемонстрировать всем, что российское образование является высококачественным, продолжает традиции советской высшей школы и способно во многом ответить на кадровые запросы национальных экономик наших друзей во всей Африке".

Работа форума продлится два дня.