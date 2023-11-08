Большинство зарубежных производителей сохраняют поставки медизделий в РФ

Как сообщили в Минздраве, поставки сохраняются, несмотря на некоторые логистические трудности

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Большая часть иностранных производителей, несмотря на некоторые логистические трудности, продолжает поставлять медицинские изделия и продукцию в Россию. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Сегодня, несмотря на то, что мы наблюдаем отдельные логистические трудности, большинство зарубежных производителей сохраняют поставки медицинской продукции, медицинских изделий на отечественный рынок", - сказал он на выступлении в рамках III Всероссийского форума с международным участием "Обращение медицинских изделий Novamed-2023".

Глаголев пояснил, что отсутствие остановок поставок связаны в том числе с привлекательностью российского рынка для зарубежных партнеров. "Но ключевым элементом в ответе на вызовы, и это урок пандемии, является наращивание собственных компетенций", - сказал он, добавив, что опыт реакции на сложности в период пандемии позволил в дальнейшем быстрее реагировать на вызовы.

"Подспорьем к этому было также создание межведомственной дефектурной комиссии и информационных ресурсов, которые в режиме реального времени позволяют отслеживать объемы производства, объемы ввоза, несостоявшихся торгов медицинских изделий по всей России. И сегодня этот механизм действует проактивно, действует в тех случаях, когда мы не имеем альтернатив отечественного производства, что создает надежную защиту от любых непродуманных решений наших зарубежных партнеров. Благо, разработки по импортозамещению охватывают почти весь ассортимент медицинских изделий и в условиях новой регуляторной среды могут быть выведены на рынок с горизонтом в несколько месяцев", - заключил замглавы Минздрава.