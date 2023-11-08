СФ одобрил закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве

Принятые изменения позволят властям Москвы самостоятельно устанавливать порядок расчета платы за отопление исходя из среднемесячного объема потребления тепла

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, наделяющий органы власти Москвы полномочиями по определению порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 19 апреля и принят в третьем, окончательном чтении 2 ноября. Он вносит изменения в закон "О статусе столицы РФ" и ст. 157 Жилищного кодекса РФ. Как отмечается в сопроводительных материалах, в последние годы в Москве зафиксированы климатические колебания - аномально холодные зимы чередуются с теплыми. В результате этого плата за среднемесячный объем потребляемого тепла, которая начисляется по итогам предыдущего года, может оказаться завышенной.

"Таким образом, при действующем порядке расчетов за отопление у регионов отсутствует возможность сглаживания колебаний платы за отопление посредством определения подлежащего выставлению объема тепловой энергии исходя не из одного предшествующего года, а за более длительный период", - отмечается в материалах.

Принятые изменения позволят властям Москвы самостоятельно устанавливать порядок расчета платы за отопление исходя из среднемесячного объема потребления тепла. Российская столица станет пилотным субъектом РФ, где будет действовать новый порядок расчета платы за отопление.