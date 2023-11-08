В Москве стартовал просветительский проект для старшеклассников "Культура конкуренции"

Программа включает семинары "Культура конкуренции", "Закупки", "Торги" и итоговую игру "Город будущего"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ознакомительно-просветительский проект для учащихся старших классов "Культура конкуренции" стартовал в московских школах. В игровой форме старшеклассникам рассказывают о рыночных механизмах конкуренции и регулировании системы госзакупок, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Проект организован Департаментом образования и науки Москвы, столичным департаментом по конкурентной политике и Университетом правительства Москвы.

"Такие проекты как "Культура конкуренции" позволяют формировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию и представление о значении конкуренции для развития бизнеса и города в целом. В игровой форме учащиеся узнают о нуждах мегаполиса, о том, как обеспечиваются его потребности и выявляются точки роста. На занятиях школьники могут выступить заказчиком или попробовать свои силы в качестве поставщика товаров, работ и услуг", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что программа разработана для учеников старших классов московских школ и включает семинары: "Культура конкуренции", "Закупки", "Торги" и итоговую игру "Город будущего". Занятия проводят эксперты департамента по конкурентной политике и преподаватели Университета правительства Москвы. Школьникам помогают разобраться в таких понятиях, как рыночные механизмы конкуренции, регулирование системы закупок, прозрачность и честность по отношению к процедурам и их участникам.

"На первом занятии школьников знакомят с понятием конкуренции как естественного процесса в окружающем мире. Второе посвящено моделированию процесса закупки: оно позволяет погрузиться в работу заказчиков и поставщиков и убедиться, что наилучший результат достигается именно в конкурентной среде", - добавили в прес-службе.

Там уточнили, что в рамках третьего урока подросткам рассказывают о том, что, как и зачем Москва реализует на торгах, а также о преимуществах приобретения и аренды имущества напрямую у города. Во время заключительной встречи проходит игра, в ходе которой учащиеся применяют полученные знания на практике с помощью смоделированных кейсов торгов и закупок.

О проекте

Пилотный проект "Культура конкуренции" состоялся в 2021 году для учащихся предпринимательских классов. В нем приняли участие 250 школьников из 10 школ. Проект был включен в "Белую книгу" Федеральной антимонопольной службы - сборник лучших практик региональных органов власти, направленных на развитие конкуренции.

"Очень ценно, что проект "Культура конкуренций" был признан одним из лучших в России. Для современного молодого человека важно понимать роли игроков рынка и развитие бизнеса в рамках здоровой конкуренции. Эксперты и методологи Университета правительства Москвы адаптировали теорию и практические примеры из реальной жизни так, чтобы это было понятно школьникам, смогло увлечь их и погрузить в процесс обучения", - подчеркнул ректор Университета правительства Москвы Василий Фивейский.

Как отметили в пресс-службе департамента, проект вызвал большой интерес аудитории, поэтому было принято решение развивать его и масштабировать в столичных школах. "В будущем он может стать полноценным курсом основ конкуренции как необходимой части современного экономического процесса", - заключили в департаменте.