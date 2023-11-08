Худрук Малого театра Юрий Соломин остается в больнице под наблюдением врачей

В театре ранее сообщили, что народный артист СССР перенес инсульт в легкой форме

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, продолжает лечение в больнице. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра, которым руководит Соломин, Тамара Михайлова.

"Юрий Мефодьевич остается в больнице под наблюдением врачей", - отметила директор.

Как сообщили ранее в пресс-службе Малого театра, худрук находится в стабильном состоянии и удаленно решает рабочие вопросы. "Юрий Мефодьевич перенес инсульт в легкой форме и сейчас находится в палате интенсивной терапии", - отметили в театре.

Юрию Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.