8 ноября, 08:21

Худрук Малого театра Юрий Соломин остается в больнице под наблюдением врачей

В театре ранее сообщили, что народный артист СССР перенес инсульт в легкой форме

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, продолжает лечение в больнице. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра, которым руководит Соломин, Тамара Михайлова.

"Юрий Мефодьевич остается в больнице под наблюдением врачей", - отметила директор.

Как сообщили ранее в пресс-службе Малого театра, худрук находится в стабильном состоянии и удаленно решает рабочие вопросы. "Юрий Мефодьевич перенес инсульт в легкой форме и сейчас находится в палате интенсивной терапии", - отметили в театре.

Юрию Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. 

Теги:
РоссияСоломин, Юрий Мефодьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация