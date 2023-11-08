СФ освободил детских омбудсменов в регионах от судебных пошлин

Документ призван устранить препятствие, усложняющее обращение уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в судебные органы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, позволяющий региональным уполномоченным по правам ребенка обращаться в суды без уплаты соответствующей государственной пошлины.

Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ наделены правом обращаться в органы правосудия с заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти, организаций, должностных лиц, госслужащих, которые нарушают законные интересы детей. Однако при этом обязаны уплачивать государственную пошлину из средств, предусмотренных на свое содержание.

Отсутствие льгот по уплате государственной пошлины может являться сдерживающим фактором при осуществлении полномочий детскими омбудсменами в регионах, отмечается в сопроводительных материалах. Одобренный закон призван устранить препятствие, усложняющее обращение уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в судебные органы.

В настоящее время такие льготы распространены на весь институт защиты прав человека, включая региональных уполномоченных по правам человека, а также на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Закон вступает в силу через один месяц со дня его официального опубликования.