СФ одобрил закон о требованиях к специальной почтовой связи

Под специальной почтовой связью будет пониматься "вид почтовой связи, представляющий собой единый производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку и вручение отправлений специальной почтовой связи"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, определяющий требования к специальной почтовой связи.

В настоящее время специальную почтовую связь обеспечивает подведомственное Минцифры ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС). Предприятие осуществляет перевозки драгоценных металлов и камней, а также изделий из них, денежных знаков, иностранной валюты, опасных грузов, наркотических средств, психотропных веществ, оружия, продукции военного назначения.

Как подчеркивается в сопроводительных материалах, сейчас вопросы, касающиеся обеспечения бесперебойного оказания услуг специальной связи, законодательно не урегулированы. Это вызывает проблемы в правоприменительной практике, в том числе при хранении и использовании оружия сотрудниками ГЦСС.

Согласно одобренному закону под специальной почтовой связью будет пониматься "вид почтовой связи, представляющий собой единый производственно-технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку и вручение отправлений специальной почтовой связи". Устанавливается правовой статус ГЦСС как организации почтовой связи, осуществляющей перевозку и доставку отправлений, содержащих относящиеся к государственной тайне сведения и предметы.

Пользователи услуг специальной почтовой связи

Документом предусматривается, что пользователями услуг специальной почтовой связи могут выступать органы государственной власти РФ, региональные органы власти, органы местного самоуправления, юридические лица и физические лица, пользующиеся услугами специальной почтовой связи. Законом закрепляется, что порядок оказания услуг специальной почтовой связи устанавливается кабмином. Отправления специальной почтовой связи являются неприкосновенными и не подлежат досмотру и задержанию.

Законом также предусматривается, что транспортные средства организации специальной почтовой связи при оказании услуг вправе подъезжать по кратчайшему пути к зданиям и объектам, а проезд по платным автомобильным дорогам и стоянка на парковках, включая городские и муниципальные парковки, осуществляются безвозмездно. Работники организации специальной почтовой связи при выполнении должностных обязанностей должны иметь служебное удостоверение и носить форменную одежду.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.