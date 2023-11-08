В России зафиксировали исторический минимум заболеваемости туберкулезом

Директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Ирина Васильева отметила, что достигнуть успехов удалось благодаря высокой государственной поддержке

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Исторические минимумы по заболеваемости туберкулезом, а также смертности от него достигнуты в России. Об этом журналистам сообщила директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, главный внештатный специалист-фтизиатр министерства профессор Ирина Васильева.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, согласно которому смертность от туберкулеза в мире увеличилась в 2020-2022 годах почти на 500 тыс. случаев из-за вызванных пандемией сбоев в здравоохранении.

"COVID-19 внес свои коррективы в положение с туберкулезом во всем мире, но в Российской Федерации удалось удержать под контролем ситуацию по этому заболеванию. Российские фтизиатры с честью выдержали это испытание, и в настоящее время в России достигнуты исторические минимумы заболеваемости туберкулезом и смертности от него за весь период наблюдения. Таким образом, в Российской Федерации даже в период пандемии COVID-19 удалось сохранить положительные тенденции", - сказала она.

Васильева также отметила, что достигнуть успехов в борьбе с туберкулезом удалось благодаря высокой государственной поддержке, пациентоориентированному подходу, в том числе к профилактике заболевания, разработке и внедрению в практику новых методов его диагностики и лечения.