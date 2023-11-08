Москвичи выбрали имя Черничка для детеныша альпаки, родившегося на ВДНХ

В голосовании приняли участие более 200 тыс. человек

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москвичи в ходе голосования в рамках проекта "Активный гражданин" выбрали имя Черничка для детеныша альпаки, который родился летом на Городской ферме ВДНХ, сообщается на сайте мэра столицы.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, в котором москвичи выбирали имя для новорожденной альпаки на Городской ферме ВДНХ. Ее решили назвать Черничкой, за этот вариант проголосовали 32% опрошенных. В голосовании приняли участие более 200 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором месте, согласно голосованию, оказалось имя Ночка, его выбрали 25% респондентов, на третьем - Брауни, у этого варианта 17% голосов. Все имена связаны с темным окрасом детеныша альпаки.

Черничка появилась на свет в конце лета, сейчас маленькая альпака активно знакомится с другими обитателями фермы, приучается к расчесыванию и постепенно становится самостоятельной.