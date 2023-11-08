Во Владивостоке продлили режим повышенной готовности из-за нового циклона

Городские службы намерены работать в усиленном круглосуточном режиме

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности во Владивостоке продлен до 11 ноября в связи с ожиданием нового циклона. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Во Владивостоке продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 9:00 (2:00 мск) 11 ноября. Все это время службы, от которых зависит жизнедеятельность города, будут работать в усиленном круглосуточном режиме. Решение о продлении принято на основе прогноза погоды, согласно которому завтра во Владивостоке ожидается сильный ветер и дождь", - говорится в распространенном сообщении.

По данным регионального правительства, в четверг почти по всему краю прогнозируются осадки: снег, местами с дождем, ледяной дождь. Во многих районах образуются гололедные явления: налипания мокрого снега и гололед, на дорогах - снежный накат и гололедица. Минимальная температура ожидается в пределах 1-6 градусов мороза, на северо-востоке и в континентальной части восточных районов - от 7 до 11 градусов мороза. Максимальная температура прогнозируется на юго-востоке - до 12 градусов тепла.

С понедельника по вторник в Приморском крае прошли сильные осадки в виде дождя и снега, которые в северных районах приняли форму ледяного дождя или обледенения. Количество выпавших за двое суток осадков превысило месячную норму в 1-3 раза в 19 муниципалитетах Приморского края. Из-за подъема уровня рек произошел размыв одного объезда моста - на некоторых дорогах было ограничено движение.

Ледяной дождь вызвал масштабные аварии на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями. Из-за отключения света в особо пострадавших районах наблюдались перебои с отоплением.