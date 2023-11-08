Суд 18 декабря рассмотрит вопрос о штрафе Apple за отказ удалить запрещенные данные

Компании грозит штраф на сумму до 4 млн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 18 декабря проведет заседание по вопросу привлечения Apple к ответственности за отказ удалить запрещенные в РФ данные. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил рассмотрение протокола, составленного в отношении Apple Distribution International LTD по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), в 15:00 мск 18 декабря", - сказали в суде. Компании грозит по этой статье штраф на сумму до 4 млн рублей.

Российские суды с 2021 года регулярно назначают штрафы иностранным IT-компаниям за отказ удалить запрещенный контент в российском сегменте интернета.