В Москве в ноябре пройдут более 160 мероприятий, посвященных природе

В частности, 12 ноября в 14:00 в экоцентре "Царская пасека" организуют экскурсию об истории учреждения, а также жизни пчел и устройстве ульев

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Свыше 160 эколого-просветительских мероприятий, среди которых экскурсии, встречи и джазовый концерт, пройдут в Москве в ноябре, сообщается на сайте мэра столицы.

"В ноябре в столице пройдет более 160 эколого-просветительских мероприятий. Свыше 90 из них проведут в экоцентрах, еще 70 - на свежем воздухе. Участники смогут по-новому взглянуть на природу, узнать о биоразнообразии Москвы и о том, как каждый человек может помочь окружающей среде", - говорится в сообщении.

В частности, 10 ноября в 12:00 в экоцентре "Цветоводство" состоится квиз, участники узнают о полезных экопривычках и научатся оценивать свой экологический след, 12 ноября в 14:00 в экоцентре "Царская пасека" организуют экскурсию об истории учреждения, а также жизни пчел и устройстве ульев. 15, 22 и 29 ноября в 15:00 взрослых москвичей приглашают на экскурсию "Лесные ванны" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", на которой можно будет заняться дыхательной гимнастикой на свежем воздухе под руководством специалистов Мосприроды. А 17 ноября в экоцентре "Цветоводство" можно будет посетить джазовый концерт ансамбля "Мелодия".