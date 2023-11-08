8 ноября, 08:37

Попова сообщила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире

Глава Роспотребнадзора отметила, что за последние 1,5 года зафиксированы новые случаи заражения людей вирусом гриппа птиц в Великобритании, Испании, Вьетнаме, Китае и США

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возможность появления нового высокопатогенного вируса гриппа. Об этом она рассказала во время доклада на правительственном часе в Совете Федерации.

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"Высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа как результат преодоления межвидового барьера", - отметила она.

Попова добавила, что за последние 1,5 года зафиксированы новые случаи заражения людей вирусом гриппа птиц в Великобритании, Испании, Вьетнаме, Китае, США, а также впервые в странах Южной Америки. 

Теги:
СШАИспанияВеликобританияРоссияКитайВьетнамПопова, Анна Юрьевна
© Информационное агентство ТАСС
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