Собянин: качество распознавания лиц и авто камерами в Москве достигло почти 100%

По словам мэра Москвы, в городе обработали миллиарды фото-, видеоизображений и машин, и людей за последние годы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Качество распознавания лиц и машин системами фото- и видеофиксации в Москве почти достигло абсолюта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве обработаны миллиарды фото-, видеоизображений и машин, и людей за последние годы. <...> Качество распознавания, к примеру, лиц и машин, ну, достигло 99,8%", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Искусственный интеллект: путь к общему благу ли дорога к рабству?" форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2023.

По его словам, во время пандемии коронавируса столичные власти убедились, что цифровые данные, которые были получены в огромном объеме от федеральных систем, не всегда были корректными. "Из-за этого мы не могли принимать адекватные решения или принимали их, но с большим количеством ошибок. И это, конечно, фундаментальная история для применения искусственного интеллекта", - резюмировал мэр.