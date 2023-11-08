В Южной Корее большинство опрошенных обеспокоены сближением России и КНДР

Помимо этого, 32% респондентов заявили о том, что объединение Южной Кореи и КНДР не нужно

СЕУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Примерно 71,4% жителей Южной Кореи обеспокоены сближением России и КНДР, в том числе возможностью совместных учений двух стран и торговли оружием. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Консультативным советом по мирному объединению при президенте Республики Корея.

Опрос был осуществлен с 15 по 17 сентября, в нем приняли участие 1 000 человек. Согласно результатам, в общей сложности 71,4% респондентов заявили, что укрепление сотрудничества России и КНДР вызывает беспокойство, включая 42,3% опрошенных, заявивших о большой обеспокоенности. В то же время 25,9% ответили, что сближение РФ и КНДР не вызывает у них опасений. "Уровень обеспокоенности граждан военным сотрудничеством России и Севера оказался высоким", - отмечают авторы исследования.

Помимо этого, 32% респондентов заявили о том, что объединение Южной Кореи и КНДР не нужно. Это рекордно высокий уровень с начала 2015 года. Совет проводит опрос каждый квартал. Поддерживают объединение полуострова 66,9%. По случаю 70-летия военного союза США и Республики Корея 44,3% респондентов заявили, что его нужно укреплять. 36,9% ответили, что его стоит сохранить на нынешнем уровне. 16% предпочли бы ослабление связей с США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября. Переговоры с российским президентом прошли 13 сентября на космодроме Восточный. Он посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, аэропорт Кневичи, фрегат "Маршал Шапошников". Ким Чен Ын также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.

Позднее официальные лица Республики Корея и США выступили с утверждениями, что КНДР якобы поставляет оружие и боеприпасы в Россию, а в обмен, согласно СМИ Южной Кореи, Пхеньян якобы может получить помощь в подготовке к запуску спутника и при модернизации авиации и ПВО народной республики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".