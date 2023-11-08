В России выявили 10 случаев варианта коронавируса "пирола"

Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ведомство ожидает распространения нового варианта в стране

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили в России 10 случаев заболеваемости вариантом коронавируса "пирола", сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом "пирола", - сказала она.

Попова добавила, что по состоянию на 3 ноября этот геновариант в России не регистрировался. "Семь случаев - в Санкт-Петербурге и три случая - в Москве. Все московские случаи полностью отработаны, и все они завозные. Это - россияне, приехавшие с отдыха из Турции, Германии", - пояснила она.

Роспотребнадзор ожидает распространения нового варианта в стране. По наблюдениям, он не вызывает более тяжелого течения заболевания, уточнила руководитель ведомства. "Вместе с тем первые дни проходят очень непросто, высокой температурой - за 38 [градусов]", - заметила она.

Попова обратилась к россиянам с просьбой внимательно относиться к собственному здоровью. Она рекомендовала носить маски "там, где это возможно", держать в чистоте руки и гаджеты, а также сократить контакты. Если человек чувствует недомогание, важно оставаться дома, чтобы не подвергать риску здоровье - свое и окружающих, отметила руководитель ведомства.