МЧС обезвредило более 93 тыс. взрывоопасных предметов в новых регионах

В пострадавшие от боевых действий населенные пункты новых регионов доставлено 300 тыс. тонн гуманитарной помощи, сообщил глава ведомства Александр Куренков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России обезвредили более 93 тыс. взрывоопасных предметов в новых регионах РФ, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме глава министерства Александр Куренков.

"Обследовано более 1 тыс. га, обезврежено свыше 93 тыс. взрывоопасных предметов", - сказал он.

Одновременно с этим в пострадавшие от боевых действий населенные пункты новых регионов доставлено 300 тыс. тонн гуманитарной помощи. Содействие в ее сборе оказывают другие регионы России, представители обеих палат парламента, общественники и волонтеры, отметил Куренков.

"В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях созданы территориальные органы МЧС России", - добавил министр. Кроме того, в Мариуполе построен Республиканский спасательный центр, в котором будут служить 800 спасателей, еще один такой центр будет создан в Запорожье. Также в министерство интегрированы горноспасательные подразделения ДНР и ЛНР.