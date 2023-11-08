Работающим в зоне боев спасателям предложили дать статус ветеранов

Глава МЧС Александр Куренков подчеркнул, что спасатели в зоне боевых действий "практически всегда находятся на самых опасных участках, проводят оповещение населения, его укрытие в защитных сооружениях, а также эвакуацию"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе правительственного часа в Госдуме попросил законодательно наделить спасателей, работающих в зоне боевых действий, статусом ветеранов.

"Действующим законодательством не предусмотрено наделение наших сотрудников статусом ветерана боевых действий, что является проблемным вопросом, который требует оперативного решения. Уважаемые депутаты, рассчитываем на вашу поддержку в решении данного вопроса", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сотрудники МЧС России в зоне боевых действий "практически всегда находятся на самых опасных участках, проводят оповещение населения, его укрытие в защитных сооружениях, а также эвакуацию". Сотрудники МЧС в новых регионах комплектуются в приоритетном порядке снаряжением и оборудованием и готовы к оперативным действиям при чрезвычайных ситуациях, отметил Куренков.

В июле в ходе правительственного часа в Совете Федерации Куренков сообщил, что численность МЧС РФ с начала 2023 года увеличена на 15 тыс. человек для формирования подразделений в новых регионах.