8 ноября, 09:26,
обновлено 8 ноября, 10:03
Пандемия COVID-19

Попова заявила, что заболеваемость ковидом в России находится на подъеме

По словам главы Роспотребнадзора, преимущественно инфекция распространяется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции в России находится на подъеме, преимущественно инфекция распространяется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас эпидситуация с коронавирусом сегодня на подъеме, наличие удвоения числа еженедельно зарегистрированных случаев с начала октября свидетельствует об этом. И хочу отметить, что преимущественно заболевание распространяется в Москве, области и Санкт-Петербурге - это 31% всех заболевших, зарегистрированных здесь", - сказала она.

Как сообщили 7 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 31,7%, а число госпитализаций увеличилось на 33,4%. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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