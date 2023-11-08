8 ноября, 10:02

В Роспотребнадзоре готовы отработать форматы изучения основ ЗОЖ в школе

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила, что рассматриваются варианты отдельного предмета или курса

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор готов отработать с Минпросвещения РФ форматы изучения основ здорового образа жизни (ЗОЖ) в школе в рамках отдельного предмета. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова во время правительственного часа в Совете Федерации.

"Я полностью поддерживаю ваше предложение, это моя мечта, мы пока фрагментарно это делаем. На нашей площадке вместе с Минпросвещения готовы отработать форматы, возможно ли отдельным предметом, отдельным курсом, но то, что это надо делать непосредственно в школе, вы абсолютно правы", - сказала она, комментируя инициативу о включении в программу школьного образования обязательного предмета о ЗОЖ, в котором одно из центральных мест занимало бы санитарно-эпидемиологическое воспитание. 

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РоссияПопова, Анна Юрьевна
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