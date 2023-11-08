В России в 2023 году палы сухой травы уничтожили более 5 тыс. строений

Глава МЧС Александр Куренков отметил, что особенно сложная обстановка была на Дальнем Востоке и Урале

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Огонь от природных пожаров, вызванных палами сухой травы, уничтожил более 5 тыс. строений на территории России в 2023 году, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме глава МЧС РФ Александр Куренков.

"В результате несанкционированных палов сухой растительности при аномальных погодных условиях огнем уничтожено более 5 тыс. строений в 29 населенных пунктах", - сказал он.

Особый противопожарный режим вводился почти во всех регионах страны. Особенно сложная обстановка была на Дальнем Востоке и Урале, где было зафиксировано наибольшее количество очагов и самые большие площади природных пожаров. "Не допущены переходы природных пожаров на 35 населенных пунктов", - отметил министр.

От паводков пострадали 643 населенных пункта. Тяжелая обстановка, по данным МЧС, складывалась в Приморье, где вода подтопила более 100 населенных пунктов. Там были эвакуированы более 8 тыс. человек, включая 1,2 тыс. детей.