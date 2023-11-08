Попова заявила, что грипп в России пока только набирает силу

По словам руководителя Роспотребнадзора, каждую неделю регистрируется примерно одинаковое число заболевших гриппом и другими ОРВИ в сумме - 700-800 тыс. человек

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Все варианты вируса гриппа А и В, а также H3N2, или так называемый гонконгский грипп, циркулируют в России на данный момент, что означает, что грипп только набирает свою силу в России, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня в циркуляции присутствуют все варианты вируса гриппа В, А и H3N2, и это говорит о том, что пока грипп только разгоняется, только набирает силу", - сказала она во время правительственного часа в Совете Федерации.

Попова отметила, что сейчас каждую неделю регистрируется примерно одинаковое число заболевших гриппом и другими ОРВИ в сумме - 700-800 тыс. человек. "Если говорить о гриппе и ОРВИ, это сумма, на сегодняшний день ситуация после небольшого подъема сентябрьского стабилизировалась, у нас примерно каждую неделю регистрируется одно и то же, хоть и достаточно высокое количество заболевших", - сказала она.

"Тяжесть течения пока не вызывает особых озабоченностей, у нас не растет летальность, связанная с ОРВИ", - добавила она.

В целом доля гриппа среди всех циркулирующих в РФ вирусов растет, отметила Попова, уточнив, что в первую очередь это H3N2. В единичных случаях выявляется H1N1, или свиной грипп.