Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью депутата парламента ЛНР Филипоненко

Соболезнования в связи с гибелью Михаила Филипоненко также выразил спикер парламента республики Денис Мирошниченко

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Народного совета (парламента) ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, машину которого подорвали утром в Луганске.

"Луганская Народная Республика понесла тяжелую утрату. Сегодня в Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, бывший руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко. <…> От нас ушел умный, добрый, позитивный человек, настоящий патриот родной Луганщины и ее мужественный защитник. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", - написал он.

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Пасечник отметил, что в 2014 году Филипоненко "без раздумий" вступил в ряды народного ополчения, чтобы "защитить свой дом и своих близких", после чего остался служить в Народной милиции республики. "Никогда не прятался за чужие спины, в самые сложные для республики годы оставался на переднем крае, тяжело переживал те испытания, которые выпали на долю земляков, и всегда горячо отстаивал их интересы", - рассказал он.

Соболезнования в связи с гибелью Филипоненко также выразил спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко, отметив, что для депутатского корпуса республики "это невосполнимая утрата".