Во Вторых Арктических Дельфийских играх в Коми примут участие более 600 человек

Соревнования пройдут в Сыктывкаре с 20 по 24 ноября

СЫКТЫВКАР, 8 ноября. /ТАСС/. Более 600 человек примут участие во Вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских играх, которые пройдут с 20 по 24 ноября в Сыктывкаре. В них смогут внести свой вклад не только представители арктических территорий, но и других регионов, сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

"Игры пройдут в Сыктывкаре с 20 по 24 ноября и соберут более 600 человек. Причем в этот раз принять участие в играх смогут не только представители регионов Арктической зоны, но и других территорий. Республику Коми представят более 200 юных дарований, многие из них - из отдаленных сельских территорий. Это очень важно, ведь для ребят участие в столь престижных творческих состязаниях - уникальная возможность проявить себя на большой сцене", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Конкурсная программа будет состоять из 10 народных, классических и современных номинаций. Участники продемонстрируют мастерство в игре на фортепиано, скрипке, эстрадном и народном пении, народном танце, фотографии, изобразительном и кулинарном искусстве, художественных ремеслах, игре на народных инструментах. В состав жюри войдут около 40 деятелей культуры и науки.

В рамках игр пройдет международная конференция, будут организованы творческие и исследовательские специальные проекты, запланирована культурная программа и тематические экскурсии, знакомящие с самобытностью и колоритом культуры, традициями и природой Коми.

Дельфийские игры России - ежегодные комплексные соревнования для творчески одаренных детей и молодежи страны. Конкурсная и фестивальная программа включает соревнования по художественным, прикладным и научно-исследовательским номинациям, способствующим выявлению молодых талантов и уникальных специалистов. Первые молодежные Арктические Дельфийские игры состоялись в Сыктывкаре в ноябре 2022 года. В них приняли участие более 600 молодых талантливых людей из России и Китая.