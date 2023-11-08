Матвиенко предложила Роспотребнадзору сменить название на более современное

Спикер Совфеда при этом отметила, что Роспотребнадзор является важнейшей службой, и поблагодарила сотрудников ведомства и его руководство за проделанную работу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) необходимо поменять название, сделав его короче и современнее. С таким предложением спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в ходе пленарного заседания палаты.

"Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора Анна Попова - прим. ТАСС), только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека точно не выговоришь. Все сокращенно называют", - заявила Матвиенко по итогам заслушивания доклада Поповой в рамках правительственного часа в СФ.

При этом она отметила, что Роспотребнадзор является важнейшей службой, и поблагодарила сотрудников ведомства и его руководство за проделанную работу.

"Это не просто какие-то комплиментарные слова. Давайте вспомним, как мы прошли ковид, со всех точек зрения - с медицинской, с социальной, с экономической. Это одна из лучших стран, где были наименьшие издержки в ходе эпидемии ковида и после пандемии. В этом огромная заслуга федеральной службы и лично ее руководителя", - заключила Матвиенко.