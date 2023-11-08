В Екатеринбурге чемпионат профессий "Хайтек" соберет участников из 10 стран

В течение чемпионата им нужно будет собрать крупногабаритный 3D-принтер и презентовать цифровых двойников производства для выпуска этого типа устройств в серию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек", который пройдет с 13 по 17 ноября в Екатеринбурге, соберет 1 000 конкурсантов из 10 стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Участники международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек 2023", который пройдет с 13 по 17 ноября в Екатеринбурге, <…> получат возможность выступить в новом формате. В 35 соревновательных компетенциях выступят порядка 1 000 конкурсантов и экспертов из более 25 российских компаний. К ним присоединятся участники из 10 стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН", - говорится в сообщении.

В этом году участники смогут выступить в новом формате. Для решения сложных технологических задач сотрудникам разных компаний необходимо будет объединиться. В течение чемпионата им нужно будет собрать крупногабаритный 3D-принтер и презентовать цифровых двойников производства для выпуска этого типа устройств в серию. В работе будут задействованы более 20 компетенций чемпионата и конкурсных направлений Кубка по рационализации и производительности.

"Одна из новых ключевых задач отечественной промышленности - научиться оперативно выпускать инновационную продукцию, подстраиваясь под потребности экономики страны. Для ее решения специалистам необходимо отойти от привычки работать обособленно, научиться объединяться в крупные команды и быстро производить новые высокотехнологичные изделия. В обычных условиях на разработку нового продукта, документации, системы управления могут уйти годы", - цитируют в департаменте генерального директора Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона "Кадровый потенциал" Агентства стратегических инициатив Роберта Уразова.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" пройдет в Екатеринбурге с 13 по 17 ноября. Организатором мероприятия выступили Агентство развития навыков и профессий при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития РФ и правительства Свердловской области.