Глава Ростовской области призвал жителей не публиковать данные о работе ВС РФ

Василий Голубев также попросил не выкладывать в соцсетях фотографии и видео о работе военных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не публиковать в соцсетях данные о работе Вооруженных сил России (ВС РФ).

"Друзья, около 12:00 военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации. Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели. Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших Вооруженных сил в первую очередь интересно нашим недругам. Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор также призвал не выкладывать в соцсетях фотографии и видео о работе военных. "Все подобные комментарии у меня в канале будут по-прежнему удаляться, а пользователи - блокироваться", - уточнил Голубев.