В Югре будут пристальнее следить за детьми, проживающими с ранее осужденными родителями

Региональная дума приняла поправки в закон о работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в автономном округе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе будут уведомлять комиссии по делам несовершеннолетних о проживании детей совместно с родителями, ранее осужденными за тяжкие преступления, в том числе в отношении подростков. Это должно обеспечить особый надзор за такими семьями и за безопасностью детей, сообщается на сайте регионального парламента.

"Дума Югры приняла поправки в закон о работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в автономном округе, связанные с безопасностью детей граждан, освобождающихся из мест заключения. Они необходимы, чтобы уберечь детей от любых форм насилия, в том числе преступлений против половой неприкосновенности. Она связана с ростом числа преступлений в отношении детей почти на 13% - с 912 до 1 028", - сказано в сообщении.

Как отметил депутат думы Югры Андрей Осадчук, эта тенденция вызывает тревогу в свете того, что количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло в полтора раза. "Многие дети и подростки подвергаются насилию в собственной семье. И нередко в роли преступников в таких случаях выступают родители, которые до этого отбыли уголовное наказание в местах лишения свободы. Мы приняли закон, по которому органы внутренних дел будут уведомлять комиссии по делам несовершеннолетних о проживании детей совместно с родителями, ранее осужденными за тяжкие преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних. Это должно обеспечить особый надзор за такими семьями и за безопасностью детей", - отметил Осадчук.

Он отметил, что, по данным прокуратуры Югры, в 2022 году на свободу вышли шесть граждан, отбывавших наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Один из них снова совершил подобное преступное деяние.