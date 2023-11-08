В Якутии помогут с приобретением жилья семье погибшего в СВО Героя России

Звание Героя России было присвоено рядовому Дмитрию Егорову посмертно

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии помогут в приобретении жилья семье Героя России Дмитрия Егорова, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале.

"Встретился с Николаем Алексеевичем Егоровым - отцом Героя России Дмитрия Николаевича Егорова с позывным Сунтар. У нашего земляка, героически погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, остались двое несовершеннолетних детей. Наш долг - оказать им и всей семье бойца всемерную поддержку. Семья планирует приобрести для детишек квартиру в городе Якутске. На эти цели по поручению главы республики Айсена Сергеевича Николаева будет предоставлена единовременная денежная выплата", - написал Садовников.

В дальнейшем власти будут решать вопрос строительства культурного центра в селе Усун-Кюель Сунтарского района, где родился и вырос Егоров.

Звание Героя России было присвоено рядовому Егорову посмертно. В Минобороны РФ ранее сообщали, что рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Егоров был посмертно представлен к званию Героя РФ за героизм, отвагу и мужество, проявленные в бою против Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новомайорское. Как уточнили в военном ведомстве, во время боя непрерывным огнем из стрелкового оружия рядовой ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ и таким образом заставил противника отступить. При этом Егоров получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.