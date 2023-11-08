"Система 112" окончательно заработает в новых регионах в 2025 году

Глава МЧС Александр Куренков отметил, что подразделения ведомства в новых регионах приступили к работе 1 января

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Система вызова оперативных служб по номеру 112 полноценно заработает в новых регионах РФ в 2025 году, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Система 112" начала работу свою (в новых регионах - прим. ТАСС), окончательно она заработает в 2025 году", - сказал министр, отвечая на вопрос депутатов Госдумы в рамках правительственного часа.

Куренков отметил, что подразделения МЧС в новых регионах приступили к работе 1 января 2023 года. В них работают не только местные жители, но и сотрудники ведомства, командированные из других регионов. Последние, по словам министра, выстраивают работу новых подразделений согласно нормативами РФ.

Кроме того, 3 ноября сотрудникам новых регионов сделали материальную надбавку в 60%.