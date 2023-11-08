Собянин: музей под открытым небом на Красной площади посетили 254 тыс. человек

Главной темой экспозиции стала повседневная жизнь Москвы в самые трудные месяцы первого года войны

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 254 тыс. москвичей и гостей города пришли на Красную площадь, где с 5 по 7 ноября работал музей под открытым небом, посвященный 82-й годовщине военного парада 1941 года. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Музей на Красной площади посетили 254 тыс. человек. <...> В этом году главной темой экспозиции стала повседневная жизнь Москвы в самые трудные месяцы первого года войны. Свою историю рассказали шесть больших мультимедийных инсталляций - "домов", заглянув в которые, посетители погружались в атмосферу непокоренного города", - написал мэр.

Он добавил, что также на Красной площади можно было увидеть 60 военных машин и другой техники времен Великой Отечественной войны: например, зенитную пушку АЗП-39, автомобиль ЗиС-6, танки Т-60, Т-26, Т-37А, Т-38, Т-34-76 и БТ-7, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 "Комсомолец", самолеты И-16 и У-2, бронеавтомобиль ФАИ-М. "Огромное спасибо артистам, волонтерам и всем, кто организовал эту замечательную выставку, хранящую память о самых трагических и героических днях в истории Москвы", - заключил Собянин.

После войны

"Проводы на фронт" (улица Воровского, 26) - в жилой комнате с простым убранством проходит трогательная сцена прощания сына и матери, проводившей на фронт мужа и четверых детей. "Все для фронта, все для победы!" (Армянский переулок, 7, склад № 1 Треста универсальной промышленности Моссовета) - пункт приема вещей для фронта, куда москвичи приносили валенки, теплое белье, телогрейки, кисеты, вязаные рукавицы, носки, папиросы и многое другое", - привел Собянин примеры инсталляций, которые были показаны на Красной площади.

Также на выставке была представлена инсталляция "Жди меня, и я вернусь. Письма с фронта". Это дом 27 по Ленинградскому проспекту, где жил писатель Константин Симонов - автор стихотворения "Жди меня, и я вернусь…", он написал его в июле 1941 года. "Будни осажденного города" были проиллюстрированы гастрономом №1, расположенным в доме №14 на улице Горького. Эта инсталляция посвящена жизни москвичей, работавших в тылу и помогавших фронту, несмотря на холод и голод: в первые месяцы войны продовольственные магазины перешли на карточную систему.

"Подвиг московских врачей / Подвиг доноров" (2-й Боткинский проезд, 5) - рассказ о работе эвакогоспиталя в Боткинской больнице. В 1941-1945 годах в больницу поступило на лечение более 43 тыс. раненых и больных военнослужащих, 88% из них вернулись в строй. "Сражающаяся культура" (улица Кузнецкий Мост, 20) - редакция-мастерская военно-оборонного плаката "Окна ТАСС" начала работать 25 июня 1941 года и располагалась в помещениях салонов Союза художников СССР", - отметил мэр.

Он уточнил, что в московской редакции работали 125 художников, более 80 писателей и несколько сотен печатников. За годы войны они подготовили порядка 1,5 тыс. плакатов. В экстренных случаях срок изготовления плакатов - от идеи до готового продукта - составлял не более четырех часов.

"Огромное спасибо артистам, волонтерам и всем, кто организовал эту замечательную выставку, хранящую память о самых трагических и героических днях в истории Москвы", - заключил Собянин.