Путин посетил центр детской онкологии имени Рогачева

Позднее президент проведет совещание с правительством, в рамках которого обсудят меры по борьбе с онкологическими заболеваниями

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал в Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Это крупнейшее в мире детское научно-лечебное учреждение с таким профилем.

Решение о создании центра на базе НИИ детской гематологии было принято Путиным в 2005 году после встречи с больным лейкозом 10-летним Дмитрием Рогачевым (сам мальчик умер в сентябре 2007 года).

Строительство и оснащение клиники на юго-западе Москвы осуществлялось под личным контролем главы государства. Путин посещал медцентр много раз в должности и премьер-министра, и президента, неоднократно встречался с руководством учреждения. Клиника внесла существенный вклад с борьбу с детскими онкозаболеваниями в стране. Сейчас выживают 8 из 10 детей со злокачественными образованиями или тяжелыми заболеваниями крови, тогда как к началу 1990-х годов - лишь 1 ребенок из 10.

В среду, как ожидается, в центре откроется новый высокотехнологический корпус, который построен при участии Росатома. В его составе есть современный центр ядерной медицины полного цикла - эта технология позволит проводить высокоточную диагностику для выявления редких опухолей.

Позднее глава государства проведет совещание с правительством, основная тема которого - меры по борьбе с онкологическими заболеваниями.