В Волгоградской области намерены построить первый региональный казачий центр

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что центр назовут "Казачья станица"

ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Первый региональный казачий центр военно-патриотического воспитания молодежи общей площадью 21 га построят в Волгоградской области на базе клуба "Юный ястреб", сообщили в пресс-службе администрации региона.

"На базе спортивной школы "Юный ястреб" имени Героя Советского Союза Александра Числова в Среднеахтубинском районе создадут региональный казачий центр военно-патриотического воспитания молодежи. <…> Проектирование завершится в 2024 году. Начало строительства - в 2025 году. Площадь комплекса - 21 га", - сказали в пресс-службе, уточнив ТАСС, что это будет первый крупный казачий центр во всем регионе.

Как отметил губернатор Андрей Бочаров, новый центр военно-патриотического воспитания молодежи назовут "Казачья станица". На его территории построят культурно-досуговый центр, музей казачьего быта, ипподром с манежем и конюшнями, комплекс для занятия спортом, рассчитанный на не менее чем 200 человек. Для воспитанников и посетителей центра будет доступна и уже созданная инфраструктура "Юного ястреба" - авиаклуб, тематический музей, спортивные и другие объекты.

По данным администрации Волгоградской области, работа с казачьей молодежью остается приоритетной для субъекта. В регионе действуют пять казачьих округов, работают различные казачьи подростковые, молодежные этнокультурные, военно-патриотические, спортивные организации, в том числе 67 реестровых казачьих обществ Всевеликого войска Донского. Общая численность членов реестровых казаков - 7,4 тыс. человек, в том числе более 5 тыс. исполняют обязательства по несению государственной и иной службы.