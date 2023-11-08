Полумиллионный посетитель выставки "Россия" выиграл поездку в Петербург

Победителем стал семилетний Матвей из Ростова-на-Дону

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Семилетний гость Международной выставки-форума "Россия" из Ростова-на-Дону стал ее полумиллионным посетителем и выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьей. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"Пятисоттысячный посетитель Международной выставки-форума "Россия" получил специальный приз - двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург, - говорится в сообщении. - Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону".

В программу поездки также включены экскурсии в музеи и экскурсоводом, питание и проживание, в частности, посещение архитектурного ансамбля парадного центра города, Петропавловской крепости, Эрмитажа, Музея железных дорог РФ. Во второй день семье Матвея покажут Кронштадт. Сертификат на поездку вручила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова на стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. На ней демонстрируют важнейшие достижения в разных отраслях экономики, экспозиции представили все 89 регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.