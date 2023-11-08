8 ноября, 10:57
Лесные пожары в России

В лесах Челябинской области завершат пожароопасный сезон

Всего с начала сезона на территории лесного фонда ликвидировали 701 пожар

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Завершение пожароопасного сезона объявлено в лесах Челябинской области с 10 ноября, соответствующее постановление выпустили власти региона.

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"Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области завершен. Соответствующее постановление вступит в силу с 10 ноября", - сообщили журналистам в пресс-службе главного областного управления лесами.

В пресс-службе управления отметили, что всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда был ликвидирован 701 пожар на площади 11 тыс. 246 га. В 2022 году пожароопасный сезон в регионе был завершен 14 ноября, с начала сезона в прошлом году на землях лесного фонда ликвидировано 452 лесных пожара на площади 3 тыс. 292 га.

В текущем году в Челябинской области пожароопасный сезон начался 1 апреля, на 10 дней раньше, чем в прошлом.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииЧелябинская область
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