Матвиенко попросила сенаторов держать тему школьного питания на особом контроле

Необходимо в том числе посещать школьные столовые и самим оценивать качество блюд, отметила спикер Совета Федерации

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сенаторам необходимо держать тему питания в школах на постоянном контроле, в том числе посещать школьные столовые и самим оценивать качество блюд. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе пленарного заседания.

"В силу того, что мы плохо организуем в ряде школ детское питание - сублимированная еда, холодная, невкусная, дети это не едят, это уходит в отходы. Ситуация улучшается, но здесь тоже роль службы [Роспотребнадзора] высока, каждого из вас, коллеги. Она должна быть, эта тема, у вас на постоянном контроле - посещать школы, встречаться с родителями, покушать в детской столовой, заплатить, конечно. Попробовать это питание", - сказала спикер.

Матвиенко отметила, что школьники младших классов обеспечены бесплатным горячим питанием, соответствующее поручение давал президент России.

"Не можем мы себе позволить, чтобы там до половины, чуть меньше, детского питания в школах, на которое по поручению президента правительство выделяет огромные деньги, чтобы там половина в некоторых регионах, не буду называть худшие, уходило в отходы", - заключила она.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. Ранее сообщалось, что с этого учебного года 100% обучающихся начальных классов всех российских школ обеспечиваются горячим питанием за счет средств федерального бюджета - это 7,5 млн детей. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что не исключает возможность распространения бесплатного горячего питания на учеников средней и старшей школы.