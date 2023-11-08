МЧС запретило ставить устройства на газу в социальных учреждениях

По словам замглавы министерства Анатолия Супруновского, эта норма безопасности уже действует

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. МЧС России законодательно запретило ставить газовые устройства в больницах, домах престарелых и образовательных учреждениях, сообщил замминистра - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"МЧС России своим приказом внесло изменение в свод правил отопления, вентиляции, кондиционирования, по которым мы в первую очередь запретили использование газопотребляющих устройств в образовательных учреждениях, больницах, домах престарелых, зданиях высотой свыше 28 м", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос депутатов Госдумы в рамках правительственного часа.

По словам Супруновского, эта норма уже действует. Он напомнил, что по нормам безопасности помещения с газовыми устройствами обязаны оборудоваться автоматами для перекрытия газа в случае утечки.

Однако, эти нормы не действуют для жилья, где за безопасностью газового оборудования должно следить Минэнерго. "Тем не менее, мы проводили ряд совещаний, перечень мер, который вы просили разработать, уже есть и реализуется", - добавил Супруновский.