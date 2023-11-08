Под Белгородом музей памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС намерены построить до конца года

На реализацию проекта выделили 101,6 млн рублей

БЕЛГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Строительство первого в Белгородской области культурно-просветительского музейного центра памяти ликвидаторов аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС, планируется завершить в поселке Волоконовка до конца 2023 года. Его площадь составит 1,2 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"Общестроительные работы планируется завершить до конца 2023 года. В рамках реализации национального проекта "Культура" на строительство центра выделено 101,6 млн рублей, из которых 40 млн рублей - федеральный бюджет и 61,6 млн рублей - областной", - пояснили в ведомстве.

Культурно-просветительский центр в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС расположен на улице Буденного в микрорайоне Заломное поселка Волоконовка, площадь объекта составляет 1,2 тыс. кв. м. "Экспозиция центра будет посвящена атомной энергетике, хронике радиационных катастроф и памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В экспозицию войдут материалы, собранные в ходе научно-исследовательских работ. Выставка будет сочетать материальные артефакты с современными мультимедийными решениями", - сообщили в региональном Минкультуры.

Строительство культурно-просветительского центра началось в поселке Волоконовка в декабре 2021 года благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ранее планировалось завершить работы в 2022 году. Проект центра также включает создание на территории храма Спаса Нерукотворного исторического парка.

После аварии на Чернобыльской АЭС радиационному воздействию подверглись более 80 населенных пунктов в Белгородской области, свыше 3 тыс. жителей региона работали в зоне отчуждения. Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, музейный центр, посвященный ликвидаторам аварии на ЧАЭС, станет первым в регионе.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла ночью 26 апреля 1986 года. Это ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось. Суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 380 млн кюри, загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% - на территории Украины, Белоруссии и России.