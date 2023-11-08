МЧС подготовило новый порядок защиты населения с использованием подземного пространства

В настоящее время постановление согласовывают с федеральными органами исполнительной власти, рассказал замглавы ведомства Виктор Яцуценко

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. МЧС России с учетом опыта специальной военной операции подготовило проект постановления правительства, которым предусматривается новый порядок защиты населения с использованием подземного пространства, его утверждение планируется в следующем году. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко.

"Основной способ защиты населения при применении различных видов поражения - это эвакуация населения. <...> Но учитывая опыт СВО, мы разработали новое постановление правительства, которое определяет порядок с учетом тех особенностей защиты населения, в том числе, с использованием подземного пространства", - сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.

Яцуценко добавил, что в настоящее время постановление согласовывают с федеральными органами исполнительной власти. "В 2024 году мы его планируем подписать", - добавил он. Кроме того, замглавы МЧС пояснил, что убежища имеет категорийность, ряд убежищ, которые находятся на территории потенциально опасных объектов, имеют гриф секретности. МЧС в ходе учений проверяет готовность убежищ к приему граждан, "этому вопросу - особое внимание", подчеркнул Яцуценко.